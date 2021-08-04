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Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda en çok bu isimleri konuştu

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Olimpiyatların başladığı günden itibaren tüm dünyada sporseverlerin ilgisi Tokyo'ya çevrildi.
Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda en çok bu isimleri konuştu

Olimpiyatların başladığı günden itibaren tüm dünyada sporseverlerin ilgisi Tokyo'ya çevrildi. Hentboldan judoya, atletizmden kaykay sporuna kadar birçok farklı spor dalında mücadele tüm hızıyla devam ederken, bu sporlar arasında hem dünyada hem de Türkiye'de bir dal, bu olimpiyatlarda özellikle öne çıktı. O branş ise açık ara voleybol oldu.

Twitter, Tokyo 2020 Olimpiyatları ile ilgili 21 Temmuz 2021 ile 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında dünya çapında ve Türkiye bazında ülkeler, takımlar, sporcular ve Tweetler için en çok konuşulan konuları açıkladı. Bu verilere damgasını vuran ise voleybol ve Filenin Sultanları oldu.

FİLENİN SULTANLARI SMAÇLARIYLA TWITTER’I DA SALLADI

Olimpiyatlarda mücadelesine Çin'e karşı alınan 3-0'lık net galibiyetle başlayan Türkiye kadın voleybol milli takımımız, olimpiyatlarda Twitter'da en çok konuşulan, tweetlenen ve en çok etkileşime giren takım oldu. Türkiye'de bu dönemde Twitter'da açık ara en çok konuşulan spor voleybol iken, bunu judo, basketbol ve tekvando izledi.

21-18 Temmuz tarihleri arasında olimpiyatlarla ilgili 349.2 bin tweet atıldı. 142.4 bin tekil kişi, Olimpiyatlar hakkında tweet attı.

KADIN SPORCULARIMIZ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'deki olimpiyatlarla ilgili atılan tweetlerde dikkat çeken bir diğer nokta da en çok tweet atılan ilk 5 sporcunun kadın sporcular olmasıydı. Bu sporcular Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Hatice Kübra İlgün, Busenaz Sürmeneli ve Hande Baladın oldu.

En çok kullanılan hashtag #Tokyo2020 olurken, bu hashtag'i #FileninSultanları hashtag'i takip etti. En çok beğeni alan tweet ise Eda Erdem'in tweeti oldu.

DÜNYA ‘KAYKAY’I KONUŞTU

Bu dönemde olimpiyatların dünyada en çok konuşulan dalı ise bu yıl olimpiyatlara dahil olan kaykay oldu. Kaykay, toplam 47 milyon tweet ile açık ara en çok konuşulan spor olurken, onu voleybol ve futbol izledi.

İki genç sporcu, Rayssa Leal ve Simone Biles, hakkında en çok ‘tweet’lenenler oldu. Rayssa Leal ile ilgili tweet ise en çok beğenilen tweet oldu.

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