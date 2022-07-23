Türkiye, Trakya’daki okulların kapatılmasına tepki göstermişti, Yunanistan’dan yanıt geldi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke arasında bu kez de 'azınlık okulları' krizi patlak verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasına ilişkin “Yunanistan'ın her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili bugün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, kuzeydoğudaki Trakya eyaletindeki dört azınlık ilkokulunun kapatılmasıyla ilgili iddialara ve Ankara’nın 1923 Lozan Antlaşması’nın bölgedeki Müslümanların haklarını koruyan hükümlerini ihlal ettiği suçlamalarına yanıt verildi.

’29 OKUL DAHA KAPATILDI’

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexandros Papaioannou, Türkiye’nin okullarla ilgili yaptığı açıklamanın doğru olmadığını belirtirken, Yunan makamlarının gerekli asgari dokuz öğrenci sayısını karşılamadıkları için okulların faaliyetini askıya almaya karar verdiğini söyledi. Papaioannou, uygulamanın yalnızca Türklerin okullarını içermediğini, 29 okulun aynı sebepten dolayı kapatıldığını söyledi.

Papaioannou, azınlıkların ‘haksız muameleye maruz kaldığı’ iddialarını da reddetti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Yunan devletinin eğitim politikası kararları, yüksek kaliteli eğitim sağlamak amacıyla tüm Yunan vatandaşları için eşitlik temelinde ve ayrımcılık yapılmadan alınmaktadır” dedi.

’99 YENİ OKUL FAALİYETE GEÇECEK’

Sözcü ayrıca önümüzdeki eğitim öğretim yılında Trakya’da 99 azınlık ilköğretim okulunun faaliyete geçeceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç dün yaptığı açıklamada Yunanistan’ı Trakya’daki “Türk azınlığa” karşı “ayrımcı ve baskıcı politikalar” yürütmekle suçlamıştı. Bilgiç, “Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir.” demişti.