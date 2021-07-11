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Türkiye, Turizm Sektöründeki İşletmelere 15 Milyon TL’lik İkinci Destek Ödemesini Yapıyor

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Türkiye, Turizm Sektöründeki İşletmelere 15 Milyon TL’lik İkinci Destek Ödemesini Yapıyor
Türkiye, Turizm Sektöründeki İşletmelere 15 Milyon TL’lik İkinci Destek Ödemesini Yapıyor

Türkiye tarafından, salgından zarar gören turizm işletmelerine yönelik ikinci destek ödemesi kapsamında 96 küçük otel, Restorancılar Birliği üyesi 321 restoran, 153 turizm acentesi ve 42 rehbere toplam 15 milyon TL geri ödemesiz destek ödeme yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden (KEİ) yapılan yazılı açıklamada, hibenin, TC ve KKTC Hükümetleri arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın koordinesinde, Turizm Salgın Destek Ödemesi kapsamında verileceği kaydedildi.

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK ?

Destekten, 2021 yılında başka yerden hibe kullanmamış olan Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme Belgesi sahibi 96 küçük otel, Res-Bir üyesi 321 restoran, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme Belgesi sahibi 153 acente ve 42 rehber faydalanacak. 

ÖDEMELER YARINDAN İTİBAREN HESAPLARA YATIRILACAK

Hibe destek ödemeleri kapsamında ilk kez turizm rehberlerine ödeme yapılacağının altı çizilen açıklamada, ödemelerin yarından itibaren, ilgili şahıs ve işletmelerin hesabına yatırılmaya başlanacağı ifade edildi.

Türkiye’nin, 2020’de de Turizm Salgın Destek Programı kapsamında KKTC turizm sektöründe şahıs ve işletmelere 20 milyon TL hibe destek ödemesi yaptığı da kaydedildi.

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