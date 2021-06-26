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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'da da geçiş garantisi olacak

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"Toplamda 15 milyar dolarlık bir proje bu. Ortalama 12 yılda kendi gelirini kendi kazanacağını raporlarımız gösteriyor"
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'da da geçiş garantisi olacak

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin 6 yılda biteceğini ifade ederek, "Bütçeye yük olmadan yapmaya çalışıyoruz. 15 milyar dolarlık bir proje bu. Ortalama 12 yılda kendi gelirini kendi kazanacağını raporlarımız gösteriyor" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kanalın üzerindeki 6 köprüden birinin temelinin bugün atılacağını belirterek, "Kanal İstanbul olmasaydı küçük bir köprü yapılacaktı, Kanal İstanbul’a göre dizayn edildi. 1 yıl hazırlık, 5 yıl da yapım olarak düşünüyoruz, 6 yıl diyebiliriz. Finans çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Son 5 yılda yoğun bir çalışma var. 30 farklı sektörde 200’ün üzerinde uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz" diye konuştu. 

"Geçiş garantisi olacak"

Adil Karaismailoğlu, "Geçiş garantisi olacak mı?" sorusuna, "Tabii ki öyle bir fizibiliteniz olması lazım. Çünkü bu bir finans modelidir. Yatırımcı gelip bir yatırım yapacak, devletten para almadan. Onun üstüne de çıkabilir. Altını düşünmemek lazım. Bu tür finans modellerini en başarılı uygulayan ülkelerden birisi Türkiye" diye yanıt verdi.

"Az paramız var ama maksimum fayda üreden projeler planlamalıyız"

Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu, bu yüzden geleceğini planlaması gerekliliğine işaret eden Karaismailoğlu, "Az paramız var ama az para ile maksimum fayda üreten projeler planlamalıyız. Boğaz’dan 43 bin gemi geçiyor. Topladığımız para Mısır’dakinin yanında hiçbir şey. Marmara’da boğazdan geçmek için onlarca gemi sırada bekliyorlar. Şu anda Kanal İstanbul’dan geçmek için Marmara’da sıra bekleyen gemiler hazırlar, onlar bekliyorlar zaten. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul’dan geçecek" ifadelerini kullandı.

"15 milyar dolarlık bir proje"

Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin bilgiler de veren Adil Karaismailoğlu, "Toplamda 15 milyar dolarlık bir proje bu. Ortalama 12 yılda kendi gelirini kendi kazanacağını raporlarımız gösteriyor. Burada gemi geçişlerinden ciddi bir pay alınacak, gelir getirici olacak. Bir de büyük limanlar onlardan gelir sağlanacak. Karadeniz kıyısında çok ciddi limanlar olacak. Finansını kendi üreteceği için oradan sağlanacak. Finans modelleri var. Şu an Panama Kanalı’nı yapan Süveyş Kanalı’nı yapan altyapı firmalarıyla finans görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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