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Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek

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Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Arslan, "Türkiye ve ABD, sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti üzerine 2020'nin başında bir toplantı yapmayı planlıyor." dedi.
Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan, Türkiye ve ABD arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Türkiye ve ABD, LNG ticareti üzerine 2020'nin başında bir toplantı yapmayı planlıyor. Bu toplantı ticaretin artırılması için bir başlangıç olabilir." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında LNG ticaretinin artırılabilmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için dengeli bir gelişim sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Türkiye ve ABD, LNG ticareti üzerine 2020'nin başında bir toplantı yapmayı planlıyor. Bu toplantı ticaretin artırılması için bir başlangıç olabilir. LNG ticareti bu politikanın bir parçası. Türkiye atacağı doğru adımlarla buradan fayda sağlayabilir. Bu konuda ciddi bir çalışma var. Türkiye'nin uzun dönemli gaz anlaşmaları 2021'de sona erecek. Bu zamana kadar, Türkiye bu konuda hızlı davranabilirse, piyasadaki LNG bolluğu, kontratların yenilenmesinde Türkiye'nin elini güçlendirecektir."

Arslan, "Türkiye'nin İspanya'dan sonra Avrupa'da en fazla ABD LNG'si alan ikinci ülke konumunda" olduğunu da kaydetti.

Türkiye'nin LNG'de gerekli düzenlemeleri yaparak fiyat avantajı yakalayabileceğini belirten Arslan, "Türkiye, LNG ve gaz depolamada kapasite artırmaya yönelik birçok yeni yatırım yapıyor. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı da tamamlandı. Bu da Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak. Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan Gaz interkonektör bağlantısındaki gelişmeleri de takip etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Batı Hattı'nın ters akışlı hatta dönüştürülmesi ihtimali"

ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza da Türkiye'de özel sektörün LNG ithal edebilmesinin yolu açılırsa, şirketlerin ABD'li üreticilerle ortaklık kurarak daha düşük fiyata LNG getirebileceğini söyledi.

Bu şekilde bir ortaklığın 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanmasına da katkı sağlayabileceğini ifade eden Bryza, "Her iki ülkede de LNG alanında hareketlilik söz konusu. Türkiye, LNG ithalat kapasitesini gaz talebinin yaklaşık yüzde 25'ini karşılayacak düzeye çıkarırken, ABD'deki özel şirketler de LNG ihracat kapasitelerini önemli ölçüde artırdı." dedi.

Türkiye'nin ABD'den aldığı LNG'nin şimdilik sadece iç tüketim için bir anlamı olduğunu aktaran Bryza, şunları kaydetti:

"Ancak, Rus doğal gazını Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıyan Batı Hattı'nın ters akışlı bir hatta dönüştürülme ihtimaline gerçekten büyük bir ilgi var. Stratejik bir bakış açısıyla Türkiye'ye ithal edilen ABD LNG'sinin dahil olduğu bir takas düzenlemeyle ters akışlı boru hattı üzerinden Ukrayna'ya doğal gaz gönderilmesi mantıklı olabilir. Nitekim, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı faaliyete geçtikten sonra Rusya bu boru hattının Gazprom tarafından kullanımına son verecektir ancak Batı Hattı'nın ters akışlı kullanımı, Rusya'nın güçlü muhalefeti nedeniyle yasal ve siyasi engellerle karşı karşıya kalabilir."

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye yılın ilk yarısında 7 milyar 136 milyon metreküp LNG ithal etti. Bu miktarın 2 milyar 942 milyon metreküpü Cezayir'den alınırken, 1 milyar 274 milyon metreküpü Katar'dan ithal edildi. Bu dönemde ABD'den ithal edilen LNG miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 363 artarak 884 milyon metreküpe çıktı.

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