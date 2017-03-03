Türkiye ve ABD Rakka düğümünü çözebilir mi?

ABD liderliğindeki koalisyon, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Rusya bugünlerde bütün bölgeyi etkileyecek büyük bir kararın eşiğinde.

Bu karar Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün bundan üç yıl önce kontrolünü ele geçirdiği ve başkenti ilan ettiği Rakka'nın geri alınmasında kimin nasıl bir rol oynayacağı ile ilgili.

Türkiye de Rakka operasyonunda etkin rol oynamak istediğini açıkça dile getiren aktörlerden.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti sonrasında Türkiye'ye dönerken yaptığı açıklamalarda operasyonu ABD ile birlikte yapma niyetini bir kez daha dile getirdi ve "Sizinle birlikte hareket ederiz. Yeter ki DEAŞ'ı Rakka'dan da temizleyelim" dedi.

Ancak Erdoğan'ın tek bir şartı vardı:

Çatısını Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka harekâtına dahil edilmemesi.

ABD'den 'Kürtler bir şekilde Rakka'ya gidecek' açıklaması

ABD'den gelen son mesajlar ise Erdoğan'ın bu şartının yerine getirilebileceği yönünde sinyal vermekten çok uzak.

ABD Ordusu'nun Irak'taki en üst düzey komutanı General Stephen Townsend, dün düzenlediği basın toplantısında Kürt güçlerinin bir şekilde operasyona katılacağını söyledi.

General Townsend, Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılımı konusunu da ayrıca Ankara'yla görüşmeye devam ettiklerini ifade etti.

ABD çıkmazı: Ne Türkiye'siz, ne de YPG'siz

BBC Türkçe'ye konuşan analistler ABD'nin birkaç açıdan Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna da dikkat çekiyor.

Bunlardan bir tanesi, Rakka operasyonu için gerekli zırhlı birlikler. Bir diğeri karadaki güçlerin desteklenmesi için kullanımına devam edilmesi gereken İncirlik Üssü.

Bir başka unsur ise Rakka'nın demografik yapısı.

Güvenlik analisti Metin Gürcan, 35-40 bin civarında YPG militanının Kobani ve Cezire'den de ayrılarak Rakka'ya gideceğini ve bu durumda ABD'nin Türkiye'den "tek taraflı operasyon düzenlememesi" için taahhüt alması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

"Türkiye, Rakka operasyonuna katılmasa bile, işin doğası gereği mutlaka önemli aktörlerden birisi haline geliyor. ABD bu taahhüttü alamazsa Rakka'ya yönelemez, mümkün değil."