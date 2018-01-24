Türkiye ve Almanya Afrin'i görüşecek

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu" çerçevesinde Alman tanklarının kullanılmasının yarattığı rahatsızlık üzerine, Erdmann ve Canikli bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve civarında başlattığı askeri operasyonda kullanılan Alman yapımı tanklar yüzünden Berlin yönetimi eleştirilere maruz kalıyor.

NATO üyesi ülkenin Türkiye'ye satışını gerçekleştirdiği "Leopard 2" tanklarının operasyon sırasında görüntülenmesi üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile Savunma Bakanı Nurettin Canikli bugün bir araya gelecek.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr'ın Berlin'den yaptığı açıklamaya göre taraflar "Türkiye'nin operasyonunun nasıl gerçekleştiği" hakkında görüşecekler. Temaslarda tankların kullanımının Almanya'da yarattığı endişelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Köln merkezli n-tv televizyonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, tankların "NATO ve Almanya'daki düzenlemelere tâbi bir şekilde olağan bir prosedür dahilinde" satıldığını söyledi.

Ek olarak Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Tanja Alemany de bir açıklama yaparak ülkesinin "Türkiye gibi ülkelere silah ihracatı yapmadan önce çok ciddi ve kısıtlayıcı denetimler" yaptığını kaydetti.

"Türkiye'ye silah satılmasın"

Almanya'daki Kürt Topluluk Grubu, Berlin yönetimini "terör devleti Türkiye'ye silah sağlayarak suç ortağı olmakla" itham ederken, Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) de tepkiler yükselmeye başladı.

CDU'nun önde gelen siyasetçilerinden ve Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Röttgen, Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e çağrıda bulunarak Türkiye'ye daha fazla silah satışını durdurmasını talep etti.

Tagesspiegel gazetesine konuşan Röttgen, "Türk ordusu Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin peşinden gittiği sürece Türkiye'deki Leopard tanklarının muharebe gücünün Almanya tarafından arttırılması söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.

Röttgen ayrıca Türkiye'ye silah satışının, "ülkedeki insan hakları durumu ve hukuk düzeninin bozulması sebebiyle yasaklanması" gerektiğini söyledi.

NATO'ya çağrı

CDU'nun Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt da NATO'ya harekete geçme çağrısında bulundu. Bir radyo istasyonunun sorularını yanıtlayan Hardt, tek başına Almanya'nın baskısının yetmeyeceğini belirtti ve bütün NATO müttefiklerinin birlik hâlinde hareket etmelerini istedi.

Konunun NATO'nun en üst düzey karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nde ele alınması gerektiğini belirten Hristiyan Demokrat milletvekili, "terörizm ile mücadelede orantısızlık söz konusu olabileceğinden, harekâtın devletler hukukuna aykırı olabileceği kanaatine vardıklarını" söyledi.

Ek olarak SPD dış politika uzmanı Rolf Mützenich Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, aynı tankların mayınsavar sistemiyle donatılmasına karşı çıkarak "aksi takdirde Türkiye'ye yanlış mesaj vermiş olacaklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, solda, 2016 yılında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel iki hafta önce görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na Alman malı savaş tanklarının mayınsavar ile donatılmasıyla ilgili talepleri inceleyeceklerini söylemişti. Gabriel, "bu talebi geri çevirmek için herhangi bir neden göremediğini" belirtmişti.

709 sandalyeli Alman Federal Meclisi'nde 69 milletvekili bulunan Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht de bugün tepki olarak NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesini talep etti.

Almanya'da geçen yıl Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerden bu yana yeni hükümet kurulamadı. Bir önceki hükümette bir arada yer alan muhafazkar Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratların koalisyon görüşmeleri halen devam ediyor.

Operasyonda kullanılmaları yasak değil

Almanya Türkiye'ye 2006 ve 2011 yılları arasında arasında 354 "Leopard 2" tipi tankın satış ve teslimatını gerçekleştirdi.

Tankların başka taraflar tarafından kullanımı ya da bu taraflara satışı dışında kullanımıyla ilgili herhangi başka bir kısıtlama bulunmuyor.