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Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar, Meclis Başkan Yardımcısı Töre’yi ziyaret etti

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Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar heyeti, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.
Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar, Meclis Başkan Yardımcısı Töre’yi ziyaret etti

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, şöyle dedi:
“Türk iş adamlarını her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım iklimi çok müsaittir. Birçok konuda boşluklar vardır. Hem teknoloji hem sermayenin çok iş yapacağına inanıyorum. Bize uygulanan izolasyon ve ambargoları iş adamlarının yapacağı yatırımlar ile kırabiliriz. Bu araştırmaların başarıya ulaşmasını dileriz. En erken zamanda onları burada iş yaparken görmek bizi mutlu edecektir.”.


Konuk heyet de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım imkanlarını çok iyi değerlendireceklerini ifade edip kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tekrar gelip ilgili mercilerle görüşmeler yapacaklarını dile getirdi. 

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