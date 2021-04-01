Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlik ile seyahat bugün başladı

Bugün itibarıyla Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma gereğince iki ülke vatandaşları sadece kimlikleri ile diğer ülkeyi ziyaret edebilecek.

Bugün itibarıyla Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma gereğince iki ülke vatandaşları sadece kimlikleri ile diğer ülkeyi ziyaret edebilecek.

Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Sözkonusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

"Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.

"Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki “iki devlet, tek millet” söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir."