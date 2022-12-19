Türkiye ve Azerbaycan iktidar partilerinin temsilcileri Kıbrıs'ta

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel’in daveti üzerine KKTC’ye gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov bugün UBP’yi ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ve Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın karşıladığı konuklar ile UBP merkez binasında tarihi bir buluşma gerçekleşti.

Ziyarette Ak Parti heyetinde Numan Kurtulmuş ve Ak Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş, Yeni Azerbaycan Partisi heyetinde de Bugadov’a Genel Başkan Vekili ve MYK üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan eşlik etti.