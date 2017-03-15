Türkiye ve Hollanda arasında Srebrenitsa polemiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ankara'da yaptığı konuşmada, iki Türk bakanın referandum kampanyası yürütmesine izin vermeyen Hollanda'yı eleştirdi.

"Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnakı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz."

Erdoğan ayrıca Hollanda'ya destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de tepki gösterdi, "Senin ondan farkın olmadığını biliyoruz" dedi.

"Özürle bu iş geçiştirilemez" diye konuşan Erdoğan, "Dün Bakanlar Kurulumuzdaki adımlara sıra adımlarla devam edilecek" ifadesini kullandı.

Rutte: Erdoğan gerginliği artırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'tan yanıt geldi.

Hollanda haber ajansı ANP'ye konuşan Rutte, "(Erdoğan) gerginliği artırmaya devam ediyor" dedi.

Rutte'nin Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamı ile ilgili yorumu ise "İğrenç tarihi yalan" oldu.

Srebrenitsa'da ne olmuştu?

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürülmüştü.

Olaylar öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölge ilan edilen kentte, civardaki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu.

Kenti BM adına koruyan Hollandalı birlikler, ellerindeki 5 bin sivili Bosnalı Sırplar'a teslim etmişti.

Hollanda'da bir mahkeme de 300 Boşnak'ın öldürülmesinden Hollandalı BM Barış gücü askerlerinin doğrudan sorumlu olduğuna hükmetmişti.

BM, Srebrenitsa'da yaşananaları "soykırım" olarak nitelendiriyor.

Üst düzey ilişkiler askıda

Hollanda Cumartesi günü Türk seçmenlerle buluşmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın uçağının inişlerine izin vermemişti.

Kaya, iniş izninin iptal edilmesinin ardından karayoluyla Hollanda'ya geçmişti. Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmek isteyen Kaya'ya Hollanda polisi izin vermemiş ve Türk bakan sınır dışı edilmişti.

Hollanda, Türkiye'nin özür talebini kabul etmemiş ve yaşanan kriz nedeniyle Ankara'yı suçlamıştı.

Bakanlar Kurulu dün Hollandalı diplomatların resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelmelerini engelleme ve üst düzey ilişkileri askıya alma kararı almıştı. Şu an izinli olan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

Alınan kararlar kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye yapılacak diplomatik uçuşlara da yasak getirildi.