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Türkiye ve İtalya'dan Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

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Türkiye ve İtalya'dan Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi
Türkiye ve İtalya'dan Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama da TCG GÖKSU ve TCG FATİH firkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü geçiş eğitimleri yapıldı.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimlerinin gerçekleştirildiğini aktardı

 

 

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