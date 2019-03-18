Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının sadece siyasi eşitlik konularına odaklanmasının özellikle cesaret verici değil

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin sadece siyasi eşitlik konusuna odaklanmasının cesaret verici olmadığını savundu.

Haravgi gazetesine göre, Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Kathimerini” gazetesine verdiği mülakatı yorumlamasının istenmesi üzerine açıklamada bulundu.



Prodromu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un sonraki adımları beklenirken Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilişkin olarak, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının sadece siyasi eşitlik konularına odaklanmasının özellikle cesaret verici olmadığını savundu.

Prodromu, ne güvenlik konusunda, ne de toprak konusunda herhangi bir şey duyduklarını, sadece olumlu oy ve siyasi eşitlik olgularını duyduklarını ileri sürdü.

Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, sürekli Guterres çerçevesinin sadece bir parametresinden söz etmesinin hayal kırıklığı niteliğinde olduğunu ileri süren Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerenin alakart yapılamayacağı şeklindeki ifadesine atıfta bulunarak, bunun cesaret verici olmadığını savundu.