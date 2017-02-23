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Türkiye ve KKTC arasında Sosyal Güvenlik anlaşması imzalanıyor

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Türkiye ve KKTC arasında Sosyal Güvenlik anlaşması imzalanıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan ile iki ülke arasındaki sosyal güvenlik anlaşması imza törenine katılıyor.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davaya müdahillik olmak için başvurdu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "futbolda şike kumpası" davasına bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

Dilekçede, kamuoyunda 17/25 Aralık süreci şeklinde adlandırılan, devlete, hükümete darbe teşebbüsü içeren olayların ardından ortaya çıkan, devlet yapılanması içinde birçok memurun, hakimin, savcının, medya mensuplarının ve daha birçok meslek mensubunun yer aldığı bir illegal yapılanma bulunduğu kaydedildi.

İLLEGAL YAPILANMANIN MEDYA AYAĞI

Sanıkların da yer aldığı bu yapılanmanın, kendilerine lider olarak belirlediği kişilerin emirlerini yerine getirirken, dışarıdan bakıldığında tamamen kanunlara uygun hareket edildiği izlenimi verdiği belirtilen dilekçede, ancak bu yapının içerisine girildiğinde, hukukun temel prensiplerine, adalete ve vicdana sığmayacak şekilde, şahıslar ve kurumlar hakkında suç isnat edildiği vurgulandı.

Dilekçede, sanıkların bu suçlara ilişkin delilleri usulsüz ve kanuna aykırı şekilde düzenlediği ve topladığı belirtilerek, "Daha sonra tüm bu süreçte illegal yapılanmanın medya ayağıyla kamuoyunda algı oluşturarak sonuca ulaşmak suretiyle birçok kişinin, kurumun uydurma deliller ve davalarla özgürlüklerini kısıtlamışlardır. Kendi iradeleri doğrultusunda hareket etmeyen kurum ve kişilerin itibarlarını yine bu suretle kamuoyu gözünde etkilemeye çalışmışlardır.'' denildi.

BEŞİKTAŞ ZARARA UĞRADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası incelendiğinde, illegal yapılanmanın, müvekkil spor kulübünün birçok çalışanı, yöneticisi ve futbolcusunu, anlatılan bu yöntemlerle kamuoyunda "futbolda şike" olarak adlandırılan davanın içine soktuğunun açıkça görüleceği vurgulanan dilekçede, kulüp çalışanları hakkında, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan suç isnadının yapıldığı anlatıldı.

Dilekçede, uydurma delillerle müvekkil spor kulübü çalışanları ve yöneticilerinin tutuklandığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Milyonlarca taraftarı bulunan, dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurları, insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan, şanlı tarihinden gelen saygınlığını korumaya özel önem veren, armasındaki ay-yıldızın ve renklerinin temsil ettiği değerlere layık olması gerektiğini bilen müvekkil kulübün itibarını büyük bir kamuoyu oluşturarak (sanıklar) zedelemişlerdir. Müvekkil Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, adliye mensupları, polis memurları, gazeteciler, medya organları vasıtasıyla çalışanlarının tutuklanması ve adının şike iddialarına bilinçli bir şekilde karıştırılması dolayısıyla büyük zararlara uğradığı açıktır. Bu nedenle sayın mahkemenizde görülmekte olan davaya müdahillik talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.''

Dilekçede, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, sanıkların işlediği suçtan zarar gördüğü ifade edilerek, bu kişilerin cezalandırılmasını talep etmek için derneğin, katılan olarak davaya kabul edilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, müdahillik taleplerini yarın görülecek duruşmada değerlendirecek.

 

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