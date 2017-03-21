 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.343
  • Altın 143,344
  • Dolar 3,6261
  • Euro 3,9113
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

"Türkiye ve KKTC, Kıbrıs’ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır"

»
"Türkiye ve KKTC, Kıbrıs’ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır"
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye ve KKTC, Kıbrıs'ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır. Şimdi uzun süreli çabalarımız karşılık bulmalı. Artık en son ve en zor adımı atma zamanı geldi." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yayımlanan The Washington Times gazetesinde Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki tavrını anlatan makale kaleme aldı.

"Türkiye'nin Kıbrıs Vizyonu" başlıklı makalede Doğu Akdeniz bölgesinin son dönemde ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, ancak başarısız devletler, kitlesel göç ve terörizmin gölgesi altındaki bölgede, on yıllardır kalıcı çözüme kavuşturulamayan Kıbrıs sorununda önemli bir fırsatın ortaya çıktığını vurguladı.

"Vizyonumuz, Kıbrıs'ın ekonomik refah merkezi haline gelmesi"

Çavuşoğlu, makalesine şöyle devam etti:

"Hükümetimizin Kıbrıs'ın geleceği için öngördüğü vizyon, adanın bir barış, istikrar, işbirliği ve ekonomik refah merkezi haline gelmesidir. Kıbrıs konusu oldukça karmaşık bir mesele. Bugün 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak adlandırılan yapının bir benzeri yok. Söz konusu yapı, ortaklık devleti olarak tasarlanmış ve yaklaşık 60 yıl önce İngiltere, Türkiye, Yunanistan ile adada yaşayan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları arasında akdedilen üç ayrı uluslararası anlaşma temelinde kurulmuştur. Bu iki toplum, yüzyıllardır adada yaşıyor. Farklı dinlere, kültürlere ve etnik kökenlere sahip ayrı halklardır."

"Koruyucu tedbirler de alınmalı"

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan kamuoyu araştırmalarının, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun Türk garantörlüğünü güvence altına almayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıkça gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "1960'larda ve 1970’lerde Kıbrıslı Rumların yaşattığı travmatik olaylar göz önüne alındığında Kıbrıslı Türkleri kimse suçlayamaz, özellikle de Kıbrıs Rum kesiminin kısa bir süre önce Kıbrıs sorununun asıl başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek ve Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesini savunan 'Enosis' için 1950'de yapılan referandumun yıl dönümünün okullarda kutlanması girişiminden sonra. Bu genel çerçevede kapsamlı bir çözüme ulaşılacaksa Kıbrıs Rum tarafının sonunda Kıbrıs Türklerini siyasi olarak eşit ortak kabul etmesi ve haklı endişelerini dikkate alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çözüm, Türkiye'nin dostluk ve iş birliğini beraberinde getirecek"

Taraflar arasında ortak sağduyunun sağlanması durumunda Kıbrıs Rum kesiminin kazanacağı çok şey olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çözüm, Türkiye'nin dostluk ve iş birliğini beraberinde getirecek ki bu da bir bütün olarak Kıbrıs’ın yararına olacaktır. Burada kaybeden olmayacak, ders kitaplarındaki gibi kazan-kazan durumu olacak."

Bakan Çavuşoğlu, bunun ancak cesaret, siyasi irade ve çözüm sürecini başarılı bir sonuca ulaştırabilecek liderlikle olabileceğine dikkati çekerek, sonuç vermeyen diplomatik çabalarla daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, makalesini "Türkiye ve KKTC, Kıbrıs’ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır. Şimdi uzun süreli çabalarımız karşılık bulmalı. Artık en son ve en zor adımı atma zamanı geldi.” ifadesiyle tamamladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Eıde İle görüşecek14 Mart 2017 Salı 13:35
  • Akıncı: "Bilinen yanlışın düzeltilmesi sonrasında müzakerelerin başlaması mümkündür"12 Mart 2017 Pazar 20:23
  • Kiprianu: Bizim İçin Kıbrıs Sorununun Çözümü Her Şeyden ve Herkesten Önce Gelir12 Mart 2017 Pazar 08:44
  • Eıde, TAK Ajansı’nın sorularını yanıtladı12 Mart 2017 Pazar 08:24
  • Erdoğan'ın oğlu'ndan müzakere süreci yorumu11 Mart 2017 Cumartesi 10:51
  • "Anastasiadis’in Avrupa Birliği’ni kışkırtmasını anlamak mümkün değil"09 Mart 2017 Perşembe 20:24
  • Özgürgün: “güçlü bir anavatan güçlü bir KKTC anlamına gelir”09 Mart 2017 Perşembe 20:19
  • "Bahaneyi karardan 3 gün sonra buldu"08 Mart 2017 Çarşamba 15:43
  • Akıncı, Ot Festivali'nde konuştu...05 Mart 2017 Pazar 13:24
  • “Federal Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik sistemi gerekeceğine inanıyoruz”05 Mart 2017 Pazar 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti