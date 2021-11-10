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Türkiye ve KKTC Meclislerinden Milletvekilleri Futbol Maçında Buluşuyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.kuruluş yıldönümü dolasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Futbol Takımı ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı dostluk karşılaşması yapacak.
Türkiye ve KKTC Meclislerinden Milletvekilleri Futbol Maçında Buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.kuruluş yıldönümü dolasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Futbol Takımı ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı dostluk karşılaşması yapacak.

13 Kasım Cumartesi Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Gençlik Gücü – Metit Alsancak Yeşilova karşılaşmasının hemen ardından saat 16.30’da oynanması düşünülen karşılaşmada her iki ülke Meclis’lerine mensup Milletvekilleri yer alacak.

Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı karşılaşmanın açılış seramonisine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da katılması bekleniyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımında; Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekillerinden Oğuzhan Hasipoğlu, Dursun Oğuz, Sunat Atun, Ersan Saner, Teberrüken Uluçay, Erhan Arıklı, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç’in yanı sıra bazı Belediye Başkanları ve bürokratların da yer alması bekleniyor.

SAFFET SANCAKLI DA TAKIMDA…

Türkiye Meclisi’nden ise 25.Dönem Milletvekili Adem Tatlı’nın Parlamenterler Spor Kulübü Başkanlığını yaptığı takımda 13’ü TBMM’de halen aktif Milletvekili, 3 de eski Milletvekili bulunuyor. Takımda ayrıca Türkiye’li eski Milli Futbolcu Sakarya Milletvekili Saffet Sancaklı’nın da yer alacağı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı Kaptanı Milletvekili Hasan Büyükoğlu, 15 kasım Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken, Anavatan Türkiye’den Milletvekillerinin bu coşkuya ortak olmasının büyük bir gurur olduğunu kaydetti. Spor Dairesi ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonun da destek verdiği karşılaşmanın BRT’den de naklen yayınlanacağı, girişin ücretsiz olduğu ve tüm halkın davet edildiği ifade edildi.

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