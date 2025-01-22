Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye ve KKTC’de bir günlük yas ilan edildi.
Yas ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye ve KKTC’de bayraklar yarıya indirildi.
76 kişi can verdi…
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otel Grand Kartal Otel’de 76 kişi can verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken otelin sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı.
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