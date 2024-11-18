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Türkiye ve KKTC’deki en köklü bilimsel platform; 1976’dan günümüze...

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Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde ilk kez KKTC’de düzenlendi
Türkiye ve KKTC’deki en köklü bilimsel platform; 1976’dan günümüze...

48 yıldır düzenli olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’nın (BİHAT) 25’incisi, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı. Kuzey Kıbrıs’ın ilk kez ev sahipliği yaptığı ekinlik, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalları tarafından düzenlendi.

“Gelenekten Geleceğe Bitkisel İlaçlar” ana temasıyla yapılan toplantı, doğal kaynaklardan yüksek katma değerli ürünlerin bilim ve topluma kazandırılması hedefiyle düzenlendi. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında yapılan en prestijli toplantı olan BİHAT’ta, alandaki güncel gelişmeler tartışıldı. Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış’ın yaptığı toplantının eş başkanlığını; Prof. Dr. İhsan Çalış ve Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer üstlendi.

Türkiye ve Kıbrıs’taki eczacılık fakültelerinin farmakognozi ve farmasötik botanik anabilim dallarından 80 katılımcıyı KKTC’de buluşturan XXV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısında sekiz oturumda 12 çağrılı bildiri, 17 Sözlü bildiri ve 42 poster bildiri sunumu yapıldı.

Türkiye ve KKTC’deki en köklü bilimsel platform; 1976’dan günümüze...

Bitkisel ilaç hammaddeleri alanında en köklü bilimsel platformlardan biri olan BİHAT, doğal kaynaklardan elde edilen ürünlerin bilim ve toplum yararına kazandırılmasını amaçlıyor. İlk olarak 1976’da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Merhum Prof. Dr. Turhan Baytop’un öncülüğünde düzenlenen toplantı; botanik, etnobotanik, fitokimya, farmakoloji ve endüstriyel kullanımlar gibi birçok alanda uzmanları bir araya getiriyor. Türkiye ve KKTC’nin zengin florasından sürdürülebilir biçimde yararlanma hedefiyle yapılan bu toplantılar, başta ilaç ve eczacılık sektörü olmak üzere, tarım ve kimya gibi alanlarda bitkisel ilaç hammaddeleri konusundaki bilimsel araştırmalara büyük katkılar sunuyor.

BİHAT’ın logosu da bu yıl etkinliğe, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak ev sahipliği yapan Prof. Dr. İhsan Çalış’ın imzasını taşıyor. Prof. Dr. İhsan Çalış’ın imzasını taşıyan papatya çizimi, Prof. Dr. Mekin Tanker’in önerisiyle 1978’den beri BİHAT’ın logosu olarak kullanılıyor.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “Yarım asra yaklaşan bir geçmişe sahip olan BİHAT’ı KKTC’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Toplantının önemine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, “Bitkisel ilaç hammaddeleri alanında yarım asra yaklaşan bir geçmişe sahip olan BİHAT’ı ilk kez KKTC’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bilimsel araştırmalara ve toplum sağlığına katkıda bulunma vizyonuyla birçok projeye imza attıklarını anımsatan Prof. Dr. İhsan Çalış, “Fakültemizin Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim Dalları da bitkisel ilaç hammaddeleri alanındaki araştırma ve eğitim çalışmalarıyla bölgedeki en güçlü merkezlerden biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. İhsan Çalış, “Toplantıya, Türkiye ve KKTC’den katılan akademisyenler ve bilim insanlarıyla, doğal kaynaklardan elde edilen ürünleri bilime ve topluma kazandırma yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum” dedi.

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