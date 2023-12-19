Türkiye ve KKTC'den denizde ortak eğitim!

Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında 11-15 Aralık tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 bot ve TCSG-103 botun iştiraki ile Girne'de liman ziyareti ve müşterek liman/deniz eğitimleri yapıl

Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

1.Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Sahil Güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 bot ve TCSG-103 botun iştiraki ile Girne/KKTC'de liman ziyareti ve müşterek liman/deniz eğitimleri icra edilmiştir.

2. Liman ve deniz egitimleri kapsamında;

A. Şüpheli Bir Gemiye Yaklaşma,

B. Gemiyi Durdurma ve Gemiye Çıkma,

C. Gemi/Tekne Kontrolü ve Gemi Araması

Ç. Denizden Güvenlik Sağlanması,

D. Denizde/Limanda Toplumsal Olaylara Müdahale,

E. Düzensiz Göç,

F. Arama Kurtarma,

G. Tıbbi Tahliye, eğitimleri icra edilmiştir.