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Türkiye ve KKTC'den denizde ortak eğitim!

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Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında 11-15 Aralık tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 bot ve TCSG-103 botun iştiraki ile Girne'de liman ziyareti ve müşterek liman/deniz eğitimleri yapıl
Türkiye ve KKTC'den denizde ortak eğitim!

Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

1.Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Sahil Güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 bot ve TCSG-103 botun iştiraki ile Girne/KKTC'de liman ziyareti ve müşterek liman/deniz eğitimleri icra edilmiştir.
2. Liman ve deniz egitimleri kapsamında; 
A. Şüpheli Bir Gemiye Yaklaşma,
B. Gemiyi Durdurma ve Gemiye Çıkma,
C. Gemi/Tekne Kontrolü ve Gemi Araması
Ç. Denizden Güvenlik Sağlanması,
D. Denizde/Limanda Toplumsal Olaylara Müdahale,
E. Düzensiz Göç,
F. Arama Kurtarma,
G. Tıbbi Tahliye, eğitimleri icra edilmiştir.

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