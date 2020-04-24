Türkiye ve KKTC’nin de Aralarında Bulunduğu Pek Çok Ülke Ramazan’a Başlarken, Bir Kısmı Yarın Girecek

Dünyada bu yıl da Ramazan’ın ne gün başlayacağı konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede Müslümanlar bugün ilk oruçlarını tutuyor. Bazı ülkelerde ise Ramazan’a yarın girilecek.

Türkiye ve KKTC’nin yanısıra, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir, Mısır, Tunus, Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir Ramazan ayının cuma başlayacağını duyururken, İran, Umman, Sudan, Fas, Güney Afrika ve Senegal Ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

İRAN, UMMAN, SUDAN VE FAS CUMARTESİ BAŞLIYOR

Öte yandan İran,Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

İran'da ramazan hilalinin görünmemesi nedeniyle cumartesi günü oruç tutulacağı duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Hilal Gözlemleme Birimi Yetkilisi Ali Rıza Muvahhidnejad, yaptığı açıklamada, hilalin görünmemesi nedeniyle cumartesinin, ramazanın birinci günü olarak belirlendiğini ifade etti.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.

IRAK VE LÜBNAN'DA FARKLILIK VAR

Irak ve Lübnan'da ise ramazan ayının başlangıç tarihi konusunda iki farklı açıklama yapıldı.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edildi.

Buna karşılık Irak Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, dün başkent Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını duyurmuştu.

Sünnileri temsil eden Lübnan Müftülüğünden daha önce yapılan yazılı açıklamada cuma gününün ramazan ayının ilk günü olacağı belirtilirken, Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıkladı.