  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Türkiye ve KKTC’nin yapacağı “Cengiz Topel Tatbikatı” bugün başlıyor

» »
Türkiye ve KKTC tarafından yapılacak olan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” bugün başlıyor…
Türkiye ve KKTC’nin yapacağı “Cengiz Topel Tatbikatı” bugün başlıyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül’de gerçekleştirilecek tatbikat, bugün başlıyor. Tatbikat, KKTC’de icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar ve Bakan Pilli Açıkladı! Karantina uygulaması yeniden başlıyor! İşte açıklamadan detaylar... (CANLI)05 Eylül 2020 Cumartesi 19:12
  • Ana Muhalefet lideri gibi... Özersay: 10 gün önce önermiştik! Şimdi 7 gün karantina noktasına gelinmesi sevindirici!05 Eylül 2020 Cumartesi 18:49
  • 7 gün karantina uygulaması başlaması bekleniyor!05 Eylül 2020 Cumartesi 18:30
  • Kritik toplantı: Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil olarak topladı05 Eylül 2020 Cumartesi 18:25
  • CORONA KKTC: VADİLİ,AKDOĞAN ve İNÖNÜ'de okullar Eylül sonuna kadar kapalı!05 Eylül 2020 Cumartesi 17:39
  • Kıyıların yağmalanmasına yol açan Bakanlar Kurulu kararına dava açıldı!05 Eylül 2020 Cumartesi 17:13
  • Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ya diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle05 Eylül 2020 Cumartesi 16:56
  • Dr. Gülgün Vaiz: Kendinizi ve ailenizi karantinaya alın hayati gereklilik yoksa dışarı çıkmayın05 Eylül 2020 Cumartesi 16:16
  • TSK ve GKK ortak tatbikat! Seçilen yer dikkat çekti, 'Akdeniz Fırtınası' başlıyor...05 Eylül 2020 Cumartesi 14:18
  • KTAMS:"Karantinasız girişlere son verilmezse greve gideceğiz"05 Eylül 2020 Cumartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti