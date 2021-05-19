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Türkiye ve Mevlana Hayranlığıyla Bilinen İtalyan Şarkıcı Franco Battiato Yaşamını Kaybetti

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Franco Battiato hayata gözlerini yumdu İtalyan şarkıcı Franco Battiato 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türkiye ve Mevlana Hayranlığıyla Bilinen İtalyan Şarkıcı Franco Battiato Yaşamını Kaybetti

Franco Battiato hayata gözlerini yumdu İtalyan şarkıcı Franco Battiato 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü isim Türkiye hayranlığı ve Mevlana’ya düşkünlüğüyle biliniyor.  

1984 yılında İtalya'yı Eurovision'da temsil edip 5.'lik elde eden şarkıcı Franco Battiato, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1984 yılında ‘I treni di Tozeur’ şarkısıyla İtalya'yı temsil eden şarkıcı adını tüm Avrupa'ya duyurmuştu. 

1945 yılında Sicilya'da doğan Battiato, ilk single'ını 1965 yılında L'amore e partito adıyla çıkarmıştı. İlk albümü Fetus ise 1972 yılında yayınlandı. Alice ile 1984 yılında İtalya'yı Eurovision'da temsil etti. I Treni Di Tozeur şarkıcı 5. olup yarışmayı kazanamamasına rağmen birçok Avrupa ülkesinde hit oldu. Özellikle Almanya'da popülerleşti. 

Franco Battiato 1979 yılında L'Era del Cinghiale Bianco şarkısı için Türkiye'de bir klip çekmişti. Klip, bir grup Türk çocuğun konuşmasıyla başlıyor, çocukların konuşmaları net olarak anlaşılabiliyordu. Klibin devamında ise Türkiye'den görüntülere yer veriliyor. Klibi Emilio Uberti yönetmişti. Battiato ayrıca 2014 yılının Eylül ayında İstanbul, Galata'da bir resim sergisi açmıştı. ‘Eataly’ kapsamındaki sergi yoğun ilgi görmüş ve süresi uzatılmıştı. Serginin adı ‘Quisque faber fortunae suae’ yani ‘Herkes kendi kaderinin mimarıdır.’

Defalarca İstanbul'a gelen Battiato, Mevlana'nın felsefesine de tutkuluydu. Konya ve birçok şehri daha ziyaret etti.
 

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