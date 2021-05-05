Türkiye ve Mısır dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişareler Kahire'de başladı

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişarelerin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık ettiğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
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