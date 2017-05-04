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"Türkiye ve Rusya kısıtlamaları kaldırıyor"

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"Türkiye ve Rusya kısıtlamaları kaldırıyor"
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Dvorkoviç, zirvede alınan kararlara ilişkin soruları yanıtladı.

Dvorkoviç, Türkiye'den domates ihracatı ve genel vize uygulaması dışında tüm yaptırımların kaldırılacağını vurgulayarak, "Belirttiklerim dışındaki tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak aynı anda kaldırılması kararı alındı. İki tarafta da çalışmalar devam ediyor. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Hizmet pasaportu hamilleri ve uçuş personeli için de vizelerin kaldırılacağı bilgisini paylaşan Dvorkoviç, "Türk iş insanları ise Türkiye'den gelen listenin tarafımızdan onaylanmasının ardından, vize almaya başlayacak.

Rusya ile iş yapan Türk iş adamlarını tanıyoruz. Bunun uzun süre alacağını düşünmüyoruz." değerlendi

 

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