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Türkiye ve Yunanistan arasında NATO 'acil irtibat hattı' kuruluyor

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahında yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varıldı" ifadeleri yer aldı.
Türkiye ve Yunanistan arasında NATO 'acil irtibat hattı' kuruluyor

Doğu Akdeniz'deki koordinasyonun teknik detayları 5 Ekim'deki toplantıda görüşülecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

NATO'dan açıklama

NATO'dan yapılan açıklamada da, Doğu Akdeniz için Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğu bildirildi.

Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun "iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları sayesinde mümkün olduğunu" belirtti.

Stoltenberg,"Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

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