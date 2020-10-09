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Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." dedi.
Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

TC Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." dedi.

Akar, Azerbaycan konusunda da "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." değerlendirmesinde bulundu.

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