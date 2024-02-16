Türkiye ve Yunanistan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye ve Yunanistan'ın Almanya öncülüğündeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi isimli füze savunma projesine resmi olarak katılacağını ve toplam üye sayısının 21'e çıkacağını duyurdu.

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias perşembe günü Brüksel'de düzenlenen törende niyet mektubunu imzaladı.

Törende konuşan Güler, "Almanya'nın öncülüğünde yürütülen bu girişim, NATO'nun gereklerini yerine getirirken, müttefiklerin birlikte çalışabilirliğini ve entegrasyonunu da sağlama yönünde önemli bir adımdır. Türkiye olarak, geniş yelpazedeki ulusal yeteneklerimizle bu girişime katkı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Pistorius, NATO mevkidaşlarıyla Brüksel'de yaptığı toplantı öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, bu kadar kısa sürede hatırı sayılır bir rakam" ifadelerini kullandı.

Berlin yönetiminin Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirme yönündeki hamlesi ilk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Ağustos 2022'de Prag'da yapılan bir konuşmada duyurulmuştu.

Girişim ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlandı.

Ancak girişime katılmayan Fransa, Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail'de üretilen ekipmanlara yönelmek yerine kıtanın kendi yüklenicileri tarafından üretilen sistemleri satın almasını istiyor.

Pistorius ayrıca gazetecilere Perşembe günü Sloven mevkidaşı ile IRIS-T SLM hava savunma sistemi için bir satın alma sözleşmesi imzalayacağını da söyledi.