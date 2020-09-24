Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çerçeve anlaşması arayışında

Merkel'in başdanışmanı Jan Hecker'in Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in danışmanı Eleni Sorani ile geçen hafta bir telekonferans gerçekleştirerek çerçeve belgeyi ele aldığını bildirmişti.

Önce çerçeve sonra takvim

Türkiye ve Yunanistan'ın yeniden diplomasi masasına dönmeleri için en çok çaba harcayan ülke AB dönem başkanı Almanya ve Şansölye Angela Merkel oldu. Merkel'in girişimi sonucunda Türk ve Yunan hükümetleri, 7 Ağustos günü ortak bir açıklama yaparak istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağını açıklamayı kabul etmişlerdi. Ancak Atina'nın 6 Ağustos günü Kahire ile deniz yetki anlaşması imzalaması bu süreci sekteye uğrattı.

Merkel'in liderliğinde ve AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula van der Leyen'in katkılarıyla gelişen ikinci girişimden somut bir sonuç alınması bekleniyor. Merkel ve Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları üçlü görüşme sonrasında Ankara ve Atina'dan yapılan açıklamalar, istikşafi görüşmelerin "yakın bir gelecekte" başlayacağını duyurdu.

Diplomatik kaynaklar, Berlin'in arabuluculuğunda tarafların uygun bir çerçevede uzlaşmaya çalıştıklarını, uzlaşmanın ardından takvimin de duyurulacağını kaydediyorlar. Türk basınına yansıyan haberler, Merkel'in başdanışmanı Jan Hecker'in Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in danışmanı Eleni Sorani ile geçen hafta bir telekonferans gerçekleştirerek çerçeve belgeyi ele aldığını bildirmişti.

ÇERÇEVE BELGESİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Üzerinde çalışılan çerçeve belgesinde tarafların, Doğu Akdeniz'in tartışmalı bölgelerindeki faaliyetlerini belli bir süre askıya alması, Kıbrıs Cumhuriyet'inde Rum ve Türk tarafları arasında hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımı ve adada kalıcı çözümü sağlamak üzere BM liderliğindeki görüşmelere dönülmesi gibi unsurların yer alacağı kaydediliyordu.

Eğer taraflar bu çerçevede uzlaşırlarsa, 61. tur istikşafi görüşmeler İstanbul'da Yunanistan'ı temsilen Büyükelçi Pavlos Apostolidis ve Türkiye'yi temsilen bir dışişleri bakan yardımcısı ya da bakanlığın İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes tarafından gerçekleştirilecek.