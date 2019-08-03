Türkiye vejetaryenliğin en fazla arttığı ülkeler sıralamasında yedinci sırada

Euromonitor tarafından yayınlanan Küresel Tüketici Trendleri raporunda 2016 ve 2017’de vejetaryen nüfusun en fazla arttığı ülkeler açıklandı. Rapora göre Türkiye yedinci sırada.

Listenin ilk üç sırasında Nijerya, Pakistan ve Endonezya yer alırken, bu ülkeleri Filipinler, Almanya, Brezilya, Türkiye, Kenya, Tayland ve İtalya takip ediyor.

Geçen yıl küresel et endüstrisinin pazar büyüklüğü 1 trilyon dolar (5.56 trilyon lira) seviyesine ulaştı. Et tüketimi refahın bir işareti olarak görülse de buna rağmen özellikle gelişmekte olan ülkelerde vejetaryen ve veganların sayısı arttı. Özellikle genç, kentsel, orta ve yüksek gelirli nüfus arasında giderek daha popüler hale gelen vejetaryenlik küresel bir tüketici eğilimine dönüştü.

Vejetaryen beslenmenin doğru yönetilmesi gereken bir beslenme programı olduğunu söyleyen diyetisyen Aslıhan Altuntaş şöyle devam etti: “‘Ben vejetaryen beslemeyi tercih ediyorum ve hayatımı böyle yaşamak istiyorum’ dendiği noktada öncelikle mutlaka tahlillerinin ve tetkiklerinin bir hekim ve diyetisyen kontrolünde yapılıyor olması gerekiyor. Bu tarz beslenmelerde B12 eksikliği sık görülen rahatsızlıklardandır. Vejetaryen beslenme benimsenecekse özellikle B12, kalsiyum, magnezyum değerlerine bakılıyor olması gerekir.”

Altuntaş, “Vejetaryen beslenmeyi ülkemize uyarlayacaksak biraz daha balık, tahıl ve baklagil ağırlıklı bir tarz, Türk insanı için uygun olacaktır” diyerek Türkiye için en uygun vejetaryen beslenme için öneride bulundu.