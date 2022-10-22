Türkiye yalnız kalacak… Macaristan’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarını sürdürürken, Türkiye dışında NATO genişlemesini onaylamayan tek ittifak üyesi olan Macaristan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye dışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayan tek ittifak üyesi olan Macaristan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları Pekka Haavisto ve Tobias Billstrom, dün yaptıkları ortak açıklamada Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in NATO başvurusunu en kısa zamanda onaylamasını umduklarını ifade etmişti. Bugüne kadar 28 NATO üyesinin parlamentosu iki ülkenin askeri ittifaka üyeliğini onaylarken Türkiye ve Macaristan'daki süreç yakından takip ediliyor.

İki ülkeyi teröre destek vermekle suçlayan Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile 28 Haziran’da NATO’nun Madrid Zirvesi’nde Üçlü Muhtıra imzalayarak bu ülkelerin adaylığına yeşil ışık yakmıştı. Ancak Türkiye anlaşmayla ilgili itirazlarını sürdürürken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada “İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ‘randevu verin, gelsin' dedim. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez” demişti.

Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'yi ikna çabaları sürerken, Macaristan'dan onay süreciyle ilgili açıklama geldi. Macar bakanlardan Gergely Gulyas, aralık ortasına kadar İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacaklarını söyledi.

Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımlarına karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, NATO genişleme sürecini onaylama konusunda yavaş davranmayı tercih ettiği belirtiliyor.