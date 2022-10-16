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Türkiye, yılın 9 ayında KKTC’ye 985 milyon 849 bin dolarlık mal sattı

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Türkiye, yılın 9 ayında KKTC’ye 985 milyon 849 bin dolarlık mal sattı
Türkiye, yılın 9 ayında KKTC’ye 985 milyon 849 bin dolarlık mal sattı

Türkiye'nin, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracatı, yılın 9 ayında yüzde 24,8 artarak 24,7 milyar dolara ulaşırken, en fazla ihracat 7,5 milyar dolarla Irak'a gerçekleşti. Türkiye, yılın 9 ayında KKTC’ye 985 milyon 849 bin dolarlık mal sattı.

 

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 9 ayında 24 milyar 672 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde geçen yılın aynı döneminde 19 milyar 768 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte dış satımın yüzde 24,8 arttığına işaret etti.

 

 

Söz konusu dönemde, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine en fazla ihracat 7 milyar 507 milyon Irak'a gerçekleşti. Irak'ı 5 milyar 111 milyon dolarla İsrail, 2 milyar 539 milyon dolarla BAE, 1 milyar 765 milyon dolarla İran, 1 milyar 726 milyon dolarla Lübnan izledi.

 

Aynı dönemde, Katar'a 1 milyar 89 milyon dolarlık, Suriye'ye 1 milyar 71 milyon dolarlık, KKTC'ye 985 milyon 849 bin dolarlık, Yemen'e 776 milyon 146 bin dolarlık, Ürdün'e 647 milyon 225 bin dolarlık, Kuveyt'e 489 milyon 49 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 420 milyon 865 bin dolarlık, Umman'a 306 milyon 9 bin dolarlık, Bahreyn'e 142 milyon 430 bin dolarlık, Filistin'e 92 milyon 227 bin dolarlık dış satım yapıldı.

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