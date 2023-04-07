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Türkiye, yıllık ortalama deprem sayısını 2 ayda aştı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan deprem fırtınası devam ediyor. AFAD, son 2 ayda 24 bin 927 deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye, yıllık ortalama deprem sayısını 2 ayda aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.

YILLIK ORTALAMA DEPREM KAYDI 22 BİN CİVARINDA

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, yıllara göre değişmekle beraber yıllık ortalama deprem kaydının 22 bin civarında olduğunu söyledi.

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