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Türkiye 'YPG vetosunu' kaldırdı, NATO Polonya ve Baltık savunma planını devreye soktu

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Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak tanınması şartına bağlı olarak veto koyduğu NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerini savunma planı, 7 ay sonra Ankara'nın geri atmasıyla yürürlüğe girdi.
Türkiye 'YPG vetosunu' kaldırdı, NATO Polonya ve Baltık savunma planını devreye soktu

Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak tanınması şartına bağlı olarak veto koyduğu NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerini savunma planı, 7 ay sonra Ankara'nın geri atmasıyla yürürlüğe girdi.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın talebiyle NATO tarafından bir savunma planı hazırlandı. Detayları gizli olan plan aralık ayında Londra'da onaylandı.

Ancak Türkiye, YPG'nin terör örgütü olarak tanınması şartıyla veto koyarak NATO genel sekreterinin planı eyleme koymasına engel oldu.

Fakat Reuters'e konuşan Letonya, Polonya ve Fransa'dan yetkililer Türkiye'nin vetosunu kaldırdığını ve planın artık hayata geçirilmesinde engel kalmadığını açıkladı.

Türkiye'nin vetosunu kaldırması karşılığında bir taviz alıp almadığı henüz netlik kazanmazken bir NATO diplomatı, ittifaktaki diğer 29 üyeden geçen ay gelen baskı sonrası Ankara'nın planla ilgili sessiz kaldığını aktardı.

Letonya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis gazetecilere yaptığı açıklamada "Londra'da varılan anlaşmanın hayata geçecek olması tüm NATO için bir başarıdır," ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili NATO'dan doğrudan resmi bir açıklama gelmezken "müttefiklerin korunması için devamlı olarak planlar olduğunu ve bu planların düzenli bir şekilde gözden geçirildiği ve güncellendiği" vurgulandı.

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