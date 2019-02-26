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Türkiye yükseköğretim kalitesinde 137 ülke arasında 101’inci sıraya geriledi

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Türkiye’deki biliminsanları yayın başına uluslararası düzeyde 15 atıf alırken, Hindistan ve Nijerya’nın ardından Türkiye şaibeli, sahte ve para karşılığı en çok tez ve makale yayınlanan üçüncü ülke konumuna geldi.
Türkiye yükseköğretim kalitesinde 137 ülke arasında 101’inci sıraya geriledi

CHP Bilim Platformu, ‘Üniversitelerde Yaprak Dökümü ve Akademik Yıkım‘ başlıklı rapor hazırladı. Raporda, 2002 yılında atıf yapılabilir yayında Türkiye’nin 12 sıra gerisinde bulunan İran’ın artık Türkiye’nin dört sıra önünde olduğu belirtildi.

Türkiye’deki biliminsanları yayın başına uluslararası düzeyde 15 atıf alırken, Hindistan ve Nijerya’nın ardından Türkiye şaibeli, sahte ve para karşılığı en çok tez ve makale yayınlanan üçüncü ülke konumuna geldi.

Yatırım payı yüzde 42 azaldı

2019 yılı bütçesinden üniversitelere ayrılan yatırım payı bir önceki yıla oranla yüzde 42 azaldı.

2002 yılında devlet üniversitelerinde bir profesöre 120 öğrenci düşerken, 2018 yılında bu sayı 157’ye çıktı.

2013-2014 döneminde doktora öğrencilerinin lisans öğrencilerine oranı yüzde 5’e yaklaşmıştı, ancak bu oran 2017-2018 döneminde yüzde 4,3’e geriledi.

137 ülke arasında 101’inci sırada

CHP raporunda uluslararası araştırmalara da yer verildi. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Rekabet Raporu’na göre 2017- 2018 yükseköğretim sistemi kalitesi endeksinde, Türkiye 137 ülke arasında 101’inci sırada yer alabildi.

Ayrıca Türkiye üniversite-sanayi arasındaki AR-GE ortaklığı konusunda 66’ıncı sırada ve Pakistan, Ürdün ve Gana gibi ülkelerin gerisinde.

İlk 500’e giren devlet okulu yok

Higher Education University Ranking’in 2019 listesinde de ilk 350’ye Türkiye’den hiçbir üniversite giremedi. İlk 500’de ise hiçbir devlet üniversitesi yer alamadı.

2015 yılında aynı listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi 85’inci, Boğaziçi Üniversitesi 139’uncu sırada yer almıştı. İstanbul Teknik, Sabancı, Bilkent ve Koç Üniversiteleri ise ilk 350 arasına girmişti.

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