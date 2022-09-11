Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı “Anatolian” isimli gemiye taciz ateşi açtı.
Olayın ardında Türkiye, Yunan’ı protesto etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılırken, bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.
Diplomatik kaynaklar, “Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir.” ifadelerini kullandı.
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