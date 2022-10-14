Türkiye-Yunanistan arasında üst düzey görüşmenin detayları basına sızdı

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin son derece gergin olduğu bir dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Brüksel'de bir araya geldi. İkilinin görüşmesine ait detayları Yunan basını yazdı.

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde, son dönemde tansiyon, karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmeye kapıları kapattığı bir dönemde Belçika’daki NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen bu ikili mini zirve dikkat çekti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel’de dün Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Yunanistan’ın köklü gazetelerinden Kathimerini, iki bakan arasındaki görüşmenin detaylarını yazdı.

40 DAKİKA SÜRDÜ

Kathimerini, ikilinin görüşmesinin 40 dakika sürdüğünü aktardı. Görüşmede, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un Akar’a iki ülke arasında gerilimi azaltma çabasının hayata geçirilmesi için liderler düzeyinde iletişim kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.

Panagiotopoulos, gazetecilere verdiği demeçte, iki ülkenin birbirleriyle teması sürdürmeleri konusunda anlaştıklarını söylerken, Miçotakis ile Erdoğan’ın tekrar bir araya gelmesi veya Güven Artırıcı Tedbirler (CBM) sürecinin yeniden başlaması için nasıl adımlar atılması gerekildiğinin tartışıldığını belirtti. Yunan Savunma Bakanı, bu teklif üzerine Akar’ın ‘Nasıl olacak?’ diye sorduğunu sözlerine ekledi. Panagiotopoulos, Yunanistan’ın toprak egemenliğine yönelik tehditlerin sürdüğü sürece yumuşama adımlarına geçilmesinin zor olduğunu söylediği de belirtildi.

Erdoğan-Miçotakis

ERDOĞAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kathimerini gazetesine konuşan hükümete yakın kaynaklar, Akar’ın ilişkilerin gelişmesi ve daha iyi olması gerektiği konusunda Yunan mevkidaşı ile hemfikir olduğunu ancak iki ülkenin tutumu arasındaki farklara dikkat çektiğini yazdı. Aynı kaynaklar, Yunan Savunma Bakanı’nın görüşmede Ege üzerindeki Türk uçuşlarını da gündeme getirdiği aktarıldı.

Gazete, Panagiotopoulos’un, bu görüşmenin ardından Erdoğan-Miçotakis zirvesi için ‘daha umutlu hale geldiğini’ yazdı ve liderler arasında bir toplantı için yol açılabileceğini öne sürdü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan arasında yapılan görüşmede, iki taraf arasındaki iletişim ve toplantıların açık kanallarının sürdürülmesinin önemi ve bölgede uluslararası ilişkilere dayalı bir istikrar iklimi yaratılması gereğinin önemi vurgulandı. Hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinin altı çizildi.

Akar’ın Türk silahlı kuvvetlerinin başında olduğu zamanki mevkidaşları Michalis Costarakos ve Evangelos Apostolakis ile olan iyi kişisel ilişkisi hakkında da yorumda bulunduğu da bildirildi.