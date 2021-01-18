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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında görüşmeler başlıyor

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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantılar saat 15.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeniden başlayacak.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında görüşmeler başlıyor

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantılar saat 15.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeniden başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

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