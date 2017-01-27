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Türkiye Yunanistan gerginliği.... Çavuşoğlu rest çekti Yunanistan'la anlaşmanın iptali gündemde

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Türkiye Yunanistan gerginliği.... Çavuşoğlu rest çekti Yunanistan'la anlaşmanın iptali gündemde
Türkiye Yunanistan gerginliği.... Çavuşoğlu rest çekti Yunanistan'la anlaşmanın iptali gündemde. Darbeci askerleri iade etmeme kararı alan Yunanistan'a karşı Türkiye gerekli adımlar için harekete geçiyor.

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın 8 darbeci askerin iade talebini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada gerekli adımların atılacağını belirterek, "Yunanistan'la geri kabul anlaşmasının iptali gündemde" dedi.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından 8 asker TSK'ya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye askerlerin iadesini talep etmişti. Yunanistan Yüksek Mahkemesi 8 askeri iade etmeme yönünde karar aldı. 

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Türkiye'nin olası tepkisine ilişkin Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, TRT Haber'in Twitter hesabında yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve haber kanalları Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiğini duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı Yunanistan'ın iade talebini reddetmesini ardından ikinci kez dosya oluşturup iade talebinde bulundu.

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