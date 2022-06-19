Türkiye-Yunanistan gerginliği tırmanıyor: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi suçladı

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Atina yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan krize de değindi. Dendias, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ancak Uluslararası Hukukun temel ilkelerine saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladı, bu tür kilit temel ilkelerden biri “tüm devletlerin toprak egemenliğinin korunmasıdır” dedi.

Dendias Türkiye’yi hedef aldı; “Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanışla ve aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız” dedi.

‘SAKİNCE YANIT VERİYORUZ’

Dendias, “Bu tırmanış sırasında “güçlü ama sakince yanıt veriyoruz”, bir dizi argümanla “Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunu vurguladı.

Yunanistan-Rusya ilişkilerine de değinen Dendias, üç yıl önce Başbakan Kiriakos Miçotakis’in hükümeti iktidara geldiğinde Rusya ile ilişkilerin “oldukça vasat düzeyde” olduğunu vurgularken, Yunanistan’ın “karşılıklı bir anlayış düzeyini yeniden tesis etmek için büyük çaba sarf ettiğini’ öne sürdü.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dendias, “Ancak Rus işgali ve Ukrayna’daki savaş “ilişkilerimizin yukarı yönlü gidişatını kesintiye uğrattı ve bu, ülkemizin sorumluluğunda gerçekleşmedi.” dedi.

Daha sonra Yunanistan’ın Batı Balkanlar’daki ülkelerin AB’ye katılım sürecindeki lider rolüne dikkat çekerek, ülkesinin duruşunu “bu ülkelerin reformlar ve ekonomik büyüme yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için tarihi bir görev” olarak nitelendirdi.

Yunanistan’ın komşu Kuzey Makedonya ile imzaladığı işbirliği muhtırasının ne zaman onaylanacağı sorulduğunda Dendias, “ulusal çıkarlar ve Yunan parlamentosunun programı buna izin verdiğinde” dedi.