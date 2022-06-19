  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Türkiye-Yunanistan gerginliği tırmanıyor: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi suçladı

» »
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde tansiyon iyice yükselirken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi hedef aldı.
Türkiye-Yunanistan gerginliği tırmanıyor: Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi suçladı

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Atina yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan krize de değindi. Dendias, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ancak Uluslararası Hukukun temel ilkelerine saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladı, bu tür kilit temel ilkelerden biri “tüm devletlerin toprak egemenliğinin korunmasıdır” dedi.

Dendias Türkiye’yi hedef aldı; “Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanışla ve aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız” dedi.

‘SAKİNCE YANIT VERİYORUZ’

Dendias, “Bu tırmanış sırasında “güçlü ama sakince yanıt veriyoruz”, bir dizi argümanla “Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunu vurguladı.

Yunanistan-Rusya ilişkilerine de değinen Dendias, üç yıl önce Başbakan Kiriakos Miçotakis’in hükümeti iktidara geldiğinde Rusya ile ilişkilerin “oldukça vasat düzeyde” olduğunu vurgularken, Yunanistan’ın  “karşılıklı bir anlayış düzeyini yeniden tesis etmek için büyük çaba sarf ettiğini’ öne sürdü.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dendias, “Ancak Rus işgali ve Ukrayna’daki savaş “ilişkilerimizin yukarı yönlü gidişatını kesintiye uğrattı ve bu, ülkemizin sorumluluğunda gerçekleşmedi.” dedi.

Daha sonra Yunanistan’ın Batı Balkanlar’daki ülkelerin AB’ye katılım sürecindeki lider rolüne dikkat çekerek, ülkesinin duruşunu “bu ülkelerin reformlar ve ekonomik büyüme yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için tarihi bir görev” olarak nitelendirdi.

Yunanistan’ın komşu Kuzey Makedonya ile imzaladığı işbirliği muhtırasının ne zaman onaylanacağı sorulduğunda Dendias, “ulusal çıkarlar ve Yunan parlamentosunun programı buna izin verdiğinde” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Tarım ürünlerini sadece dost ülkelere ihraç edecek17 Haziran 2022 Cuma 10:34
  • AB’den Türkiye-Yunanistan açıklaması16 Haziran 2022 Perşembe 16:48
  • Ukrayna savaşı: Macron, Scholz ve Draghi eleştiriler sonrası birlikte Kiev'e gitti16 Haziran 2022 Perşembe 16:36
  • İtalya'da covid-19 önlemlerine devam16 Haziran 2022 Perşembe 13:26
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması15 Haziran 2022 Çarşamba 16:10
  • Hollanda'da konut sorununa 'çöpçatanlı çözüm'15 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
  • Avrupalı STK'lardan AB'ye : İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın15 Haziran 2022 Çarşamba 08:57
  • Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden ‘izinsiz müftü ataması’na tepki14 Haziran 2022 Salı 21:17
  • Fransa'da bakteri krizi büyüyor14 Haziran 2022 Salı 15:42
  • Ukrayna ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25 ini kaybetti14 Haziran 2022 Salı 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti