  • BIST 4.328,68
  • Altın 1002.268
  • Dolar 18.6047
  • Euro 18.5612
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Türkiye-Yunanistan gerilimi: Atina’nın seçenekleri ortaya çıktı

» »
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Yunan medyası, Atina yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı satın alabileceği yeni savaş gemileri, jetleri ve silahları sıraladı.
Türkiye-Yunanistan gerilimi: Atina’nın seçenekleri ortaya çıktı

Taraflardan gelen sert açıklamalarla birlikte Türkiye-Yunanistan krizi her geçen gün derinleşirken Yunan medyasından dikkat çekici bir haber geldi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin Türkiye’ye karşı satın alabileceği savaş uçakları, savaş gemileri ve diğer savunma sanayi araçlarını derledi. İki ülke arasındaki gerilimin her iki ülkede de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlere kadar devam etmesi beklenirken Yunanistan’ın 2021’de çok sayıda savunma sanayi ekipmanı anlaşması yaptığı ve diplomasi hamlelerinde de bulunduğuna dikkat çekildi.

Yunanistan’ın özellikle 2020’de Doğu Akdeniz’de meydana gelen gerilim sonrasında 2021 yılını yeni savaş araçları almaya harcadığına da vurgu yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştiğine dikkat çekilirken 3 adet Belharra fırkateyni alınmasının kritik bir önemi olduğu belirtildi.

FRANSA VE ALMANYA

Yunanistan’ın Fransa’dan 24 adet Rafale savaş uçağı aldığı hatırlatılırken bu satın almanın devam etmesinin beklendiği de belirtildi. Yunan medyasına konuşan askeri kaynaklar, Ankara’nın bu durumdan rahatsız olduğunu ve Paris’in Yunanistan’a silah ve mühimmat ile birlikte gelişmiş teknoloji vermesinden memnun olmadığını da öne sürdü.

Haberde Miçotakis’in Avrupalı ülkelerle işbirliğinde ısrarcı olduğu da aktarılırken Alman yapımı zırhlı Marder araçların yanı sıra Alman-Hollanda yapımı MEKO tipi fırkateynlerin de satın alınmasının gündemde olduğu belirtildi. Yunanistan’ın donanmaya büyük önem verdiği de belirtilirken yeni korvet tipi savaş gemisi satın alınmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

İSRAİL VE ABD

Yunanistan’ın son dönemde İsrail ile de stratejik ortaklığını artırdığı belirtilirken Spike NLOS tanksavar füze sisteminin satın alınmasına onay çıktığı ve İsrail yapımı iki adet Heron insansız hava aracının da satın alınması için anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın genişleyebileceği de duyuruldu. Atina’nın ayrıca İsrail’den daha fazla İHA ve SİHA-savar satın almak için İsrail’le iletişimde olduğu da aktarıldı.

Ta Nea’daki haberde, “Atina yüzünü silahlar için Avrupa’ya dönse de Yunanistan-ABD ilişkileri eskisinden çok daha güçlü. Bu hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ve ABD’liler tarafından da dile getiriliyor. Atina’nın en popüler talebi F-35 satın almak” denildi. F-35’lerin yanı sıra 83 adet F-16’nın yenilenmesinin de gündemde olduğu aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da çevreciler, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nı protesto etti05 Kasım 2022 Cumartesi 21:25
  • Fransa’da aşırı sağcı partiye genç lider05 Kasım 2022 Cumartesi 21:00
  • Paris’te tavuk maskeli eylem05 Kasım 2022 Cumartesi 18:18
  • Avrupa Parlamentosu: Yunanistan, dinleme skandalını seçim öncesi aydınlatsın05 Kasım 2022 Cumartesi 14:11
  • Baerbock: İklim krizi hepimizin güvenliğini tehdit ediyor05 Kasım 2022 Cumartesi 13:14
  • Almanya’dan vatandaşlarına: İran’ı terk edin04 Kasım 2022 Cuma 20:35
  • Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor04 Kasım 2022 Cuma 19:26
  • Miçotakis’ten Erdoğan’a enflasyon göndermesi: Bizde de yüzde 85 olsa…04 Kasım 2022 Cuma 18:55
  • Belçikalı Küçük Einstein 12 yaşında doktoraya başlıyor03 Kasım 2022 Perşembe 22:06
  • Yunanistan’da bir ilk: Türk SİHA’larına karşı harekete geçtiler03 Kasım 2022 Perşembe 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti