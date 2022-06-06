Türkiye-Yunanistan gerilimi: Bütün senaryolar masada

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun bir çıkıp bir düştüğü ilişkide gerilim had safhada seyrederken Yunan medyasından dikkat çekici bir iddia geldi.

Son haftalarda ilişkilerin kopma noktasına geldiği Ankara-Atina hattında dikkat çekici gelişmeler arka arkaya yaşanıyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye ile dans etmeye kalkma” çıkışından sonra karşılıklı sert açıklamaların geldiği diyalogda Atina’nın birtakım hazırlıklar yapmaya başladığı ortaya çıktı. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde Atina yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde en radikal senaryonun bile masada olduğunu yazdı.

Gazete, “Atina, en radikal senaryoya bile karşı tamamen alarm durumuna geçmiş durumda. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç siyasette baskı altında olması, Erdoğan bu sebeple tonunu yükseltiyor” yorumunu yaptı.

Atina’nın özellikle mülteci ve göçmen kamplarına odaklandığı ve Sakız adasıyla Sisam adasının karşısında yoğun bir tekne hareketliliği olduğunu aktaran gazete yeni bir mülteci krizinin olabileceği konusunun Yunan yetkililer nezdinde tartışıldığını da yazdı. Gazete, Türkiye’nin Ege’deki bazı adalara ulaşan mültecileri kurtarmak için operasyon düzenleyebileceğini de yazdı.

Bölgede tansiyonun yüksek olmasından dolayı Yunan ordusunun Doğu Akdeniz’de konuşlandırıldığı da belirtildi.

Gazete, Atina yönetiminin son dönemde diplomatik olarak da Türkiye karşıtı propaganda yaptığını yazdı. Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’ın diplomatik temsilciliklerine 1972’den günümüze kadar hazırlanan 16 farklı harita gönderdiği ve bu sayede “Türkiye’nin iddialarını çürütmeye” çalıştıkları ortaya çıktı.

Geçen haftalarda Avrupalı mevkidaşlarıyla resmi temaslarda bulunan Miçotakis’in de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a bir harita ile sunum yaptığı açıklanmıştı.