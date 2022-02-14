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Türkiye-Yunanistan gerilimi büyüyor: AB’den Yunanistan’a destek açıklaması

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim tırmanırken, iki ülkenin karşılıklı açıklamalarıyla tansiyon daha da yükselmişti.
Türkiye-Yunanistan gerilimi büyüyor: AB’den Yunanistan’a destek açıklaması

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim tırmanırken, iki ülkenin karşılıklı açıklamalarıyla tansiyon daha da yükselmişti.

En son, Yunanistan, Türkiye’nin Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırma yönündeki talebini reddederken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandros Papaionnu,  “Bu suçlamalar sadece uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda da mantıksız. Yunanistan’ın konuyla ilgili pozisyonu defalarca ve kamuoyuna açık biçimde ifade edildi” diye konuşmuştu.

İki ülke arasındaki karşılıklı açıklamalara en son Avrupa Birliği de dahil oldu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Yunanistan’a destek açıklaması yaparken, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın tarihli bir röportajda, Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini tartışan yorumları ters tepiyor ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi azaltma çabalarıyla çelişiyor” dedi.

Spano, “Yunanistan’ın bu adalar üzerindeki egemenliği tartışılmaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu konuda provokatif açıklama ve eylemlerden kaçınmalıdır. Net bir şekilde komşuluk ilişkilerinin düzeltilmesi için ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yoldan çözülmesi için çalışmalıdır. Uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmelidir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda “Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” demişti.

Çavuşoğlu, BM'ye iki tane mektup gönderdiklerini anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

“Silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ettiği için gönderdik. Bu adalar, Lozan ve Paris anlaşması ile Yunanistan'a silahsızlandırma şartıyla verilmiştir. Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Yunanistan bundan vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılır. Çünkü şartı ihlal ediyorsunuz. Gerekirse son uyarılarımızı yapacağız ve bu tartışma başlar. Yunanistan aslında kabul ediyor, neymiş Türkiye'den bir tehdit görüyorlarmış ve o yüzden ihlal ediyorlarmış. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi önleyeceksin? Doğru söylemiyorlar. Bunun peşindeyiz, peşini de bırakmayacağız. Bu anlaşmaların tarafları var; Lozan, Paris Anlaşması. Uluslararası arenada elbette tartışmayı başlatacağız.”

TÜRKİYE BM'YE BAŞVURMUŞTU

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığını genişletme planları ve sondaj faaliyetleri son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimi artırıyor.

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adalara askeri birlikler yerleştirip silahlandırması da iki ülke arasında tansiyonu yükseltiyor.

Yunanistan'ın, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırmasıyla ilgili olarak Türkiye Birleşmiş Milletler'e bir şikayet mektubu göndermişti. Mektupta, adaların silahlandırılmasının Türkiye toprakları için güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtilmişti.

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