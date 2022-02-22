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Türkiye-Yunanistan İstişari Görüşmelerinin 64. Turu Atina'da Yapıldı

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Türkiye-Yunanistan İstişari Görüşmelerinin 64. Turu Atina'da Yapıldı
Türkiye-Yunanistan İstişari Görüşmelerinin 64. Turu Atina'da Yapıldı

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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