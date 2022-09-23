Türkiye-Yunanistan krizini tırmandıracak açıklama

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, ABD’nin Atina’yı destekleyen tavrı da iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti.

Son olarak Birleşmiş Milletler’in 77’nci Genel Kurulu için New York’ta bulunan liderler, ABD Başkanı Joe Biden’ın verdiği resepsiyona katıldı. TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Biden ile ikili görüşme yapıp yapmayacağı merak konusuydu. İkili görüşme olmadı. Erdoğan’a bu soru sorulduğunda ise, “O Biden, ben de Erdoğan” yanıtını verdi.

Bugün ise Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou yaptığı açıklamada, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Biden ile görüştüğünü söyledi. Oikonomou, Biden’ın verdiği resepsiyona işaret ederek, “Başbakan, Amerikan başkanıyla samimi bir görüşme yaptı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emine Erdoğan’la katıldığı davet hakkında Yunan yetkililer açıklama yaparak, “Miçotakis, Biden’la samimi bir görüşme gerçekleştirdi” yorumunu yaptı.

Miçotakis’in dün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldiği aktarıldı. Yunanistan basını, ikili görüşmede Türkiye konusunun da ele alındığını yazdı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, eşi Mareva Grabovski-Miçotakis ile Biden’ın davetine katıldı. Çekilen pozda ABD First Lady’si Jill Biden’ın olmaması dikkat çekti.

Miçotakis’in arka arkaya görüşmeleri ve Oikonomou’nun sözleri kafa karıştırsa da aslında bu ABD’nin Atina’ya yakın tavrının ilk sonucu değil.

ABD, İKİ ÜLKE ARASINDA BİR GERİLİM İSTEMİYOR

Son dönemde ABD’nin Yunanistan’a silah desteği, F-16 satışı, Dedeağaç’a üs kurması hatta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan ambargoları kaldırması Türkiye-ABD-Yunanistan ilişkilerini yeni bir dönemece soktu.

ABD’nin Atina lehine tutumu ve bunu konuşmalarına yansıtması Türkiye’yi başta Rusya olmak üzere farklı ülkelerle savunmadan ticarete daha iyi ilişkiler kurmaya iterken, Yunanistan’ın bugünkü üst perdeden bakan tavrının da şekillenmesine yardımcı oldu.

ABD tarafından yapılan açıklamalarda ‘gerginliği azaltın’, ‘NATO müttefiklerimiz’, ‘sorunlar diplomasi yoluyla çözülmeli’, ‘bölgedeki barış ve güvenlik için’ gibi kalıplar sürekli kullanılsa da Washington yönetiminin Yunanistan lehine attığı adımlar; Atina yönetimine yakın duruşunu ve Türkiye’ye yönelik mesafesini açıkça gösterdi. Tabii bunun ardında ABD Kongresi, Rum ve Ermeni lobilerinin rolü olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ancak ABD’nin pozisyonu değişmediği sürece iki ülke arasındaki dengenin kurulması da oldukça zor gözüküyor.

ABD, Türkiye sınırına çok yakın bir konumda olan Dedeağaç’a askeri üs kurarak dikkatleri bölgeye çekmişti.

Buna karşın, ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma istemeyeceği de aşikar. Olası bir riskte belki de ilk adımı atacak ülkenin ABD olması beklenebilir. NATO içerisinde iki müttefikin karşı karşıya gelmesinin ittifakta büyük yara açacak olması ve NATO’nun güney kanadını zayıflatacak olması ABD’nin özellikle Rusya-Ukrayna arasında savaş sürerken özellikle istemeyeceği bir şey.

Son dönemde Ankara karşıtı açıklamalarını sertleştiren Miçotakis, Fransa ile yakınlaşmıştı.

BUGÜN GÖZLER MİÇOTAKİS’TE

Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in BM’de yapacağı konuşma da iki ülke ilişkilerinin en azından yakın geleceği açısından oldukça önemli. Erdoğan, BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, Yunanistan’a tepki göstererek, “Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çevirmektedir” demişti.

Miçotakis, Erdoğan’ın bu açıklamalarını ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN’e verdiği röportajda değerlendirdi.

Miçotakis, “Yunanistan’ı göç konusunda insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlamak akıl almaz bir şey.” dedi, “Denizde tehlikede olan on binlerce insanı kurtardık. Daha bugün aralarında çocukların da olduğu 100 kişinin kurtarıldığı haberi geldi.” dedi.

İKİ ÜLKE DE SANDIĞA GİDİYOR

Miçotakis’in bugün BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmada da Türkiye ile yaşanan gerginliği ele alması bekleniyor. Yunan hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, Miçotakis’in, Erdoğan’ın tutumu hakkında kürsüden şikayette bulunacağını da söyledi.

Yunanistan’da iktidar ve muhalefeti ortak noktada buluşturan konu belki de tek konu Türkiye. Türkiye’ye bakıldığında da durum oldukça benzer. Uzmanlar, hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın 2023’te sandığa gidecek olmasından dolayı iki ülke arasındaki gerilim ve polemiğin bir süre daha devam etmesini bekliyor.