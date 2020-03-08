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Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacı gerginliği sürüyor

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Yunan basınında çıkan haberlere göre Türk güvenlik güçleri Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tel örgüyü zırhlı bir araçla yıkmaya çalıştı. Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk kara sularına ittiği 121 sığınmacı kurtarıldı.
Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacı gerginliği sürüyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İzmir açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasında da Çeşme ilçesi Karaada açıklarında 48 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacıların 47'sinin Afganistan ve birinin Suriye uyruklu olduğu belirtiliyor.

Karaburun ilçesi Eğri Liman açıkları ile Dikili açıklarında da ise 48 Suriye, 24 Kongo ve 1 Angola uyruklu toplam 73 sığınmacı Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Türkiye ile Yunanistan sınırında ise gerginlik sürüyor. Yunan medyasında yer alan haberlere göre bu sabah Pazarkule Sınır Kapısı’nda yine Türkiye tarafından Yunanistan tarafına göz yaşartıcı gaz ve sis bombası atıldı.

"Türkiye sınırdaki tel örgüleri yıkmaya çalıştı" iddiası

Yunan polisinin Cumartesi gecesi kızılötesi kameralarla aldığı kayıtlar da Yunanistan’da tepki yarattı. Skai televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Türkiye tarafından Hızır/Ateş tipi zırhlı bir aracın tel örgüleri bir çelik halat yardımıyla yıkmaya çalıştığı yansıyor.

Sığınmacılara yardım kuruluşu Pro Asyl İcra Direktörü Günther Burkhardt da, Türkiye-Yunanistan sınırındaki krize ilişkin bir açıklama yaptı. Burkhardt her iki ülkenin de uluslararası hukuk çerçevesinde bulunan sığınmacı haklarına güvence sağlamadığını söyledi. Yunanistan’ın iltica hukukunu fiilen ilga ettiğini ifade eden Burkhardt, "İnsan haklarının ve uluslararası hukukun sürekli olarak ihlal edildiğini görüyoruz. Federal Hükümet’in ve diğer AB ülkelerinin buna tepki vermesi gerek" dedi.

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