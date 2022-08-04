Türkiye, Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, müftülüklerin işleyişiyle ilgili Yunanistan Parlamentosu’nda onaylanan yeni yasal düzenleme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan’ın, Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik kabul ettiği bir yasal düzenlemeyle Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan söz konusu yasal düzenlemenin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendi seçtiği müftüleri ve dolayısıyla Batı Trakya Türk Azınlığı’nın iradesini ve din özgürlüğünü bir kez daha yok saydığı ifade edildi.

“Yunanistan Müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye çalışmaktadır” denilen açıklamada, söz konusu yasal düzenleme hakkında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun dün yaptığı açıklamanın bütünüyle desteklendiği vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Lozan Barış Antlaşması’nın 40’ıncı maddesinin Batı Trakya Türk Azınlığı’na kendi dini, eğitim ve hayır-sosyal kuruluşlarını kurma, idare etme ve kontrol etme hakkı tanıdığı hatırlatılırken, Yunanistan’ın ahdi yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlal etmesinin geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da tescil edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye’nin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da soydaşlarının hak ve özgürlüklerinin yakın takipçisi olmaya devam edeceği vurgulandı.