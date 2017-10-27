Türkiye, Yunanistan'la “Kıbrıs sorunundaki zor konuları" görüşmek istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye’nin, “Kıbrıs sorunundaki zor konuların” iki ülke arasında görüşülmesini önerdiğini açıkladı.

Rum gazeteleri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın birkaç gün önce gerçekleştirdiği Ankara ziyaretini ve temaslarını, dün Yunanistan’da düzenlediği bir basın toplantısında değerlendirdiğini yazdılar.

Fileleftheros, “Kocias’ın Ankara’dan Mesajı – Türkiye Garantiler ve Güvenlik Konularında Müzakerelerin İleri Götürülmesini İstiyor – Hazırlık İstiyorlar” başlıkları altında, manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kocias’ın dün Türkiye ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamasına yer verdi.

Habere göre Kocias, Türkiye’nin, “Kıbrıs sorunundaki zor konuların” iki ülke arasında görüşülmesi önerisinde bulunduğunu, bu önerinin olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Müzakerelerin daha iyi hazırlanabilmesi için bunun yapılması gerektiğinin kendileri tarafından öncelikle belirtildiğini söyleyen Kocias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin ise Kasım sonu ya da Aralık başı gerçekleşeceğini, kesin tarihin ileriki günlerde duyurulacağını ifade etti.

Gazete, Crans Montana zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Türkiye’nin duruma, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın baktıkları açıdan bakmaya başladığını, bu durumun Kıbrıs Rum tarafında memnuniyet yarattığını iddia etti.

Haberde, Yunanistan ile Türkiye’nin görüşecekleri “zor konuların” garantiler ve güvenlik konuları olacağı da öne sürüldü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Türkiye Kıbrıs Sorunu Konusunda Yunanistan’la Diyalog İstiyor”.

Haravgi: “Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs Sorununun ‘Zor Konularını’ Ele Alacaklar”.

Alithia: “ Çavuşoğlu Türk-Yunan Diyaloğu Önerdi”.