Türkiye'de 1 milyon 871 bin çocuk okula gidemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın Meclis'e çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi için sunduğu önergede yer alan TÜİK verileri, 1 milyon 871 bin çocuğun okula gitmediğini gösteriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Meclis'e çocukların örgün eğitimden ayrılması ve çocuk işçiliğine yönelmesinin önüne geçmek için kalıcı önlemlerin alınmasına yönelik araştırma önergesi verdi. Karabıyık’ın önergesinde yer alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15-19 yaş aralığında 1 milyon 871 bin genç eğitimde yer almıyor.

Karabıyık önergesinde, “TÜİK'in verilerine bakıldığında, 15-19 yaş çağ nüfusumuzun 6 milyon 132 bin olduğu, ne okulda ne istihdamda olan birey sayısının ise 15-19 yaş aralığında 419 bini erkek, 641 bini kız toplam 1 milyon 60 bin kişi olması dikkat çekiyor. Ayrıca bu verilerde, 15-19 çağ nüfusundaki 6 milyon 132 bin bireyden 811 bini istihdamda görülüyor. Toplamda bakıldığında 15-19 yaş aralığında 1 milyon 871 bin genç ise eğitimde yer almıyor” ifadeleri yer aldı.

EV DIŞINDA ÇALIŞAN ÇOCUK SAYISI YAKLAŞIK 900 BİN

Karabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliği ile mücadele etmek ve çocuk işçiliğini durdurmak için “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” hazırladığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

“Bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen çocuk işçiliğinin sonlandırılması hedefine ulaşılamadığı görüldü. Açıklanan son veriler 2012 yılına ait ve o dönemde Türkiye'de 6-17 yaş grubunda ev dışı ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuk sayısını 893 bin olarak gösteriyor. Gelinen noktada çocuk işçiliğiyle ilgili araştırmalarını 6 yılda bir yapan TÜİK'in 2018 yılında yapması gereken araştırmayı 2019 yılına ertelemesi, çocuk işçiliği ile ilgili rakamların ulaştığı boyut hakkında ön bilgi vermektedir.”

'4+4+4 SORUNU ÇÖZMEDİ'

Sözcü'den Ali Ekber Aktürk'ün haberine göre, çocuk işçiliğine yönelmesinin önüne geçmek için kalıcı önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Karabıyık, “4+4+4 uygulaması ile zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının ardından, en az 18 yaşa kadar olan çocukların okulda olmaları gerekiyor; ancak açıklanan verilerden 6-18 yaş çağında bulunan tüm çocukların örgün eğitimde olması gerektiği halde bir kısmının örgün eğitim kapsamında olmadığı görülüyor” dedi.