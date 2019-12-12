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Türkiye'de 10 yıllık değişim: Yılbaşı sepeti 85’ten 337 liraya yükseldi

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Türkiye'de 10 yıllık değişim: Yılbaşı sepeti 85’ten 337 liraya yükseldi
Türkiye'de 10 yıllık değişim: Yılbaşı sepeti 85’ten 337 liraya yükseldi

Sosyo-ekonomik verileri kamuya açık kaynaklardan derleyen Veri Kaynağı, 2009’dan 2019’a kadar geçen sürede yılbaşı sepetlerindeki fiyat değişimi masaya yatırdı.

Veri Kaynağı’nın Twitter hesabından yayınladığı verilere göre meyve suyu, çerez, cips ve pastadan oluşan yılbaşı paketi 2009’da 84 lira 50 kuruştu. Aradan geçen 10 yılda sepetin maliyeti yüzde 300’e yakın artışla 337 lira 40 kuruşa yükseldi.

Buna göre, 10 yılda bir şişe şarabın fiyatı 14.9’dan 47.7 liraya yükseldi. Pasta 15.8’den 46.2 liraya yükselirken, 70’lik rakı da 23.6’dan 123.6 liraya kadar arttı.

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