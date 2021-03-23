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Türkiye’de 12 saatte 6 kadın öldürüldü

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Türkiye’de kadın cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Dünden bugüne öldürülen 6 kadın sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye’de 12 saatte 6 kadın öldürüldü

Türkiye‘de kadın cinayetleri hız kesmeden devam ediyor.

Sadece dün 6 kadın cinayete kurban gitti.

Sosyal medya platformlarında öldürülen kadınların isimlerine dikkat çekildi. Açılan konu başlıklarına çok sayıda yorum geldi.

İşte sosyal medyanın konuştuğu cinayetleri:

DENİZLİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Meral Sivrikaya ile eşi Erkan Sivrikaya boşanma aşamasındaydı. 51 yaşındaki kadın 10 gün önce evden ayrılarak kızının yanına yerleşti. Ancak Erkan Sivrikaya kadının eve dönmesi için sürekli baskı yapıyordu. Kızının yaşadığı binaya gitti. Apartmanın boş olan 6’ncı katına çıktı ve evdekilerin uyumasını bekledi.

Erkan Sivrikaya, sarkıttığı iple üst kattan evin balkonuna girdi.

Evin salonunda uyuyan Meral Sivrikaya eşinin geldiğini fark edince kalkıp bağırmaya başladı.

Erkan Sivrikaya, balkona çıkardığı kadını bıçakla yaraladı, ardından kapıdan kaçmaya çalıştı.

Kızı ile damadının balkondan bağırması üzerine sokaktakiler zanlıyı yakalayıp polise teslim etti. Ağır yaralanan Meral Sivrikaya hayatını kaybetti.

Polis, katil zanlısının üst kattaki boş dairenin camlarına “Dön yuvana” diye yazı yazdığını tespit etti.

İZMİR

İzmir’de de bir kadın cinayeti yaşandı.

33 yaşındaki Nagihan Üste ile nişanlısı polis Fırat Köksal, evlilik hazırlığı yapıyordu. Nişanlı çift, Konak ilçesinde buluştu.

İkili arasında bir otoparkta tartışma çıktı. Köksal, silahıyla kadına ateş açtı. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Nişanlı çift müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OSMANİYE

Osmaniye’de yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Serpil Fikirli, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Cemil Fikirli’yi terk edip, kayınpederinin evine yerleşti.

Barışmak istediğini belirten Cemil Fikirli, eşi ile konuşmak için babasının evine gitti. Burada görüşen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Fikirli, bıçakla eşi Serpil Fikirli’yi yaraladı.

Çağrılan ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Serpil Fikirli, kurtarılamadı.

Cemil Fikirli ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Fikirli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA

Antalya’nın Alanya ilçesinde işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden corona virüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan’a tabancayla ateş etti.

Rabia Doğan yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Besat Doğan ise adliyeye sevk edildi.

ADANA

Adana’da Mehmet Fevzi ve eşi Elif Atay çifti evlerinde vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen karı kocanın ölümüyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken gözaltına alınan zanlı Oğuzhan Ü. Mehmet Fevzi Atay’ın uzaktan akrabasıydı. Aynı zamanda Elif Atay’ın da eski öğrencisiydi.

İSTANBUL

İstanbul Bağcılar’da, 4 kişi yabancı uyruklu kadın ve erkeğin evine geldi. Evde çıkan arbedede kadını bıçakla öldürüp erkeği yaraladıktan sonra da kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre isminin Teyo olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın ile isminin Amir olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu iki kişinin beraber yaşadığı eve 4 kişi geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple evde arbede çıktı. Gürcistan uyruklu Teyo ve Pakistan uyruklu Amir çıkan arbedede bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralı Amir ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eve gelen kişiler kadını öldürüp adamı yaraladıkları bıçağı evin penceresinden dışarı atlayarak, olay yerinden kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheleri yakalama çalışması başlattı.

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